Скандальный российский рэпер Моргенштерн, который собирался в ноябре гастролировать по Украине, снова внесен в список персон, которые угрожают национальной безопасности страны. Фамилию артиста в этот перечень добавило Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины.

На данный момент список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, состоит из 205 человек.

В этой истории примечательно то, что Моргенштерн попал под запрет СБУ в общем-то ни за что: в Крым он не ездил и территориальную целостность Украины не оспаривал. Подробнее об этом можно почитать в материале "Дан приказ им от Стерненко. Как СБУ с Моргенштерном боролась".

Напомним, что недавно Моргенштерн объявил о гастрольном туре по Украине в ноябре. Билеты на концерты рэпера уже появились в продаже на сайтах. В информации указано, что концерты Моргенштерна в Украине должны состоятся в ноябре, в трех городах Украины: Запорожье(13 ноября), Харькове (15 ноября) и Киеве (16 ноября).

Напомним, в мае 2021 Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину рэперу. Почему СБУ и Минкульт не пустили в Украину Моргенштерна подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что Алишер Валеев подал иск к Службе безопасности Украины относительно внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Он просит признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращению в Минкульт о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

2 июля ОАСК открыл производство по иску Моргенштерна к СБУ из-за внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

А в последний день лета, 31 августа, вышло интервью Моргенштерна, в котором российский рэпер сделал в нем несколько интересных заявлений - о Сергее Стерненко, украинских националистах и Алексее Навальном. "Страна" подробно писала о том, что Моргенштерн рассказал в интервью Гордону.

Также мы сообщали, что Моргенштерн рассказал о залете СБУ, по его словам, спецслужба запретила ему въезд в Украину, указав неправильную фамилию.