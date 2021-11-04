Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Галина Янченко 2 ноября посмотрела футбольный матч "Динамо" и "Барселоны". Ее возмутила реклама компании "Газпром" на стадионе (главного спонсора Лиги чемпионов), в связи с чем "слуга" заявила, что инициирует ее запрет.

Об этом Янченко написала в Фейсбуке.

"Кто смотрел вчера футбол? Классная игра "Динамо" с "Барсой". Я получала удовольствие... но на протяжении всей игры не покидало какое-то странное чувство: что-то не так, что-то режет глаз... И тут я поняла – все поле Олимпийского рябит рекламой российского "Газпрома"! Восьмой год войны, футбольный матч в центре Киева, и спонсор матча – российский "Газпром"! Главный стадион страны завешен рекламой компании страны-агрессора!" - вознегодовала депутат.

Обвинив компанию в "ежедневном шантаже Украины и всей Европы", а также дестабилизации рынка газа, она заявила, что "на восьмом году войны" мы не должны терпеть ее рекламу.

"Российские каналы в свое время запретили, и мир не рухнул. Пора распространить такой запрет и на рекламу госкомпаний страны-агрессора. Тем более компаний, являющихся главными спонсорами и инструментами наполнения российского бюджета. Если мы, конечно, себя уважаем. Сегодня же зарегистрирую в Верховной Раде законопроект, запрещающий рекламу в Украине государственных компаний страны-агрессора. И приглашу коллег-народных депутатов к подписанию", - написала Янченко.

Между тем не далее как в конце октября президент Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил "Газпрому" скидку на транспортировку природного газа в Европу через территорию Украины.

Также Украина выставила на аукционе транзитные мощности на I-III кварталы 2022 года, но коварный "Газпром" их не забронировал.