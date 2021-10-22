Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил Москве скидку на транспортировку природного газа в Европу через свою территорию. Это сделано, чтобы увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе.

Слова Зеленского передает Bloomberg.

Скидка распространяется на объемы природного газа, превышающие договорные 40 миллиардов кубометров в год, которые Украина уже транспортирует в Европу из России, сообщил Зеленский Bloomberg по электронной почте. В "Газпроме" от комментариев предложения отказались.

"Украина предлагает эту дополнительную мощность всем потенциальным транзитным странам. Мы хотели бы видеть в качестве заказчиков европейские компании, но и "Газпрому" доступны дополнительные возможности. Могу предположить, что скидка составит 50%", - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что Украина обсуждает предложение по транспортировке газа с Берлином и Брюсселем.

"Мы ожидаем, что они вскоре предпримут шаги в переговорах по этому вопросу, который, безусловно, важен для всей Европы. Украина со своей стороны гарантирует транзит, гарантирует специальные антикризисные условия для транзита сверх оговоренных объемов", - отметил он.

Зеленский также считает, что если не сделать этого прямо сейчас, Европа грядущей зимой понесет огромные убытки.

"Остановить кризис могут только быстрые скоординированные действия", - сказал президент.

Как писала "Страна", на заседании СНБО 22 октября решили предложить Европе прокачивать через Украину дополнительные 55 млрд кубов газа в год в добавок к упомянутым 40 миллиардам.

Кроме того, по итогам заседания СНБО выяснилось, что Украина, несмотря на срыв отопительного сезона, решила одолжить Молдове газ.

Также мы сообщали, что в Евросоюзе допускают возможность экстренных совместных закупок газа у РФ. Их цель - гарантии предельно выгодной цены на энергоресурс.