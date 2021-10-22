Зеленский заявил о готовности Киева предоставить России скидку в 50% на транзит газа в ЕС - Bloomberg
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил Москве скидку на транспортировку природного газа в Европу через свою территорию. Это сделано, чтобы увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе.
Слова Зеленского передает Bloomberg.
Скидка распространяется на объемы природного газа, превышающие договорные 40 миллиардов кубометров в год, которые Украина уже транспортирует в Европу из России, сообщил Зеленский Bloomberg по электронной почте. В "Газпроме" от комментариев предложения отказались.
"Украина предлагает эту дополнительную мощность всем потенциальным транзитным странам. Мы хотели бы видеть в качестве заказчиков европейские компании, но и "Газпрому" доступны дополнительные возможности. Могу предположить, что скидка составит 50%", - сказал Зеленский.
Зеленский добавил, что Украина обсуждает предложение по транспортировке газа с Берлином и Брюсселем.
"Мы ожидаем, что они вскоре предпримут шаги в переговорах по этому вопросу, который, безусловно, важен для всей Европы. Украина со своей стороны гарантирует транзит, гарантирует специальные антикризисные условия для транзита сверх оговоренных объемов", - отметил он.
Зеленский также считает, что если не сделать этого прямо сейчас, Европа грядущей зимой понесет огромные убытки.
"Остановить кризис могут только быстрые скоординированные действия", - сказал президент.
Как писала "Страна", на заседании СНБО 22 октября решили предложить Европе прокачивать через Украину дополнительные 55 млрд кубов газа в год в добавок к упомянутым 40 миллиардам.
Кроме того, по итогам заседания СНБО выяснилось, что Украина, несмотря на срыв отопительного сезона, решила одолжить Молдове газ.
Также мы сообщали, что в Евросоюзе допускают возможность экстренных совместных закупок газа у РФ. Их цель - гарантии предельно выгодной цены на энергоресурс.