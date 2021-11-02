Правительство Турции существенно повысило регулируемый тариф на топливо, которое операторы системы передачи BOTAS продают газовым электростанциям. Теперь за него придется заплатить на 47% больше.

Об этом сообщает аналитическая компания ICIS.

Обновленный тариф на ноябрь составляет 4 тысячи турецких лир за тысячу кубометров (33,30 евро за мегаватт-час или 405 долларов за тысячу кубометров), но это все равно на 30 евро за мегаватт-час дешевле аналогичных цен в европейских хабах.

Решение о поднятии тарифа обусловлено нехваткой энергоносителей на фоне растущего спроса, который достигнет рекордных 60 млрд кубометров в 2021 году.

Четыре рыночных источника заявили, что в Турции наблюдается дефицит российских поставок газа в 25 млн кубометров в день из-за продолжающихся разногласий по поводу выплаты "Газпрому" суммы по арбитражному решению.

BOTAS уже ведет переговоры с крупными промышленными предприятиями и электростанциями о сокращении потребления в случае дальнейшего роста спроса. Ожидается, что потребление будет расти в холодные месяцы.

Даже если BOTAS сможет обеспечивать больше поставок сжиженного природного газа (СПГ) через свои северные терминалы, компании все равно может понадобиться российский трубопроводный газ для поддержки давления в системе в районе Стамбула с высоким потреблением.

Один частный импортер возобновил отбор российского газа через "Турецкий поток" после заключения сделки с участием российского производителя "Газпром" и BOTAS. Это предприятие отбирает около 3 млн кубометров в день.

Согласно последнему соглашению, импортер согласился выплатить свою долю в сумме по арбитражному решению и возобновить импорт природного газа из России по цене 270 долларов США за тысячу кубометров в год. Позже компания BOTAS сможет купить газ уже по цене в 500 долларов США за тысячу кубометров или более. Это превышает последний тариф, уплачиваемый газовыми электростанциями за объемы, продаваемые BOTAS, но ниже спотовых цен на СПГ примерно на 400 долларов США за тысячу кубометров.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия остановила транзит газа в Европу через Польшу.

Также мы сообщали, что с ноября транзит российского газа через Украину сократился еще на треть.