Власти Молдовы в ходе переговоров с руководством "Газпрома" по новому контракту обязались погасить все долги перед российским поставщиком до 2027 года.

Об этом сообщает в Facebook министерство инфраструктуры Молдовы в понедельник, 1 ноября.

О сроках стало известно из пункта о будущем соглашении по поводу урегулирования задолженности, которое стороны должны подписать до 1 мая 2022 года. Предполагается, что в нем будет пункт о выплате всех средств в течение пяти лет с момента подписания договора.

Перед началом выплат будет проведен полный аудит долга, который по версии российской стороны достиг 709 миллионов долларов.

По словам вице-премьера республики Андрея Спыну, только после этого станут понятны условия и график выплат по задолженности.

Молдова погасит долги перед "Газпромом". Источник: Facebook/министерство инфраструктуры Молдовы

Ранее "Страна" сообщала, что стала известна цена, по которой после длительных переговоров Молдова договорилась покупать газ у Российской Федерации с ноября по новому пятилетнему договору. Сумма составит 450 долларов за тысячу кубометров.

Также мы писали, что власти Молдовы и российский "Газпром" договорились продлить контракт о поставках газа в республику на пять лет. Поставки начнутся уже с 1 ноября. В октябре Молдова получила газ на основании месячного продления контракта с "Газпромом", но в недостаточном объеме. Разница в объеме была приобретена в этот период на спотовом рынке через "Энергоком" по рыночным ценам.