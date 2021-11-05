Рада отстранила поглумившуюся над смертью нардепа Полякова Третьякову на пять заседаний

Верховная Рада Украины отстранила главу Комитета по соцполитике Галиной Третьяковой от пяти заседания парламента после того, как она поглумилась над смертью нардепа Антона Полякова.

Такое решение приняло 234 нардепа (из них 134 "слуги народа") в ходе заседания в пятницу, 5 ноября.

Напомним, народный депутат Антон Поляков умер 8 октября. После этого Третьякова написала во фракционный чат радостное сообщение о том, что теперь "минус один враг".

Сама Третьякова говорила, что не жалеет о своем высказывании.

По данным источников "Страны" в "Слуге народа", увольнения Третьяковой с поста главы Комитета крайне маловероятно.

При этом регламентный Комитет Верховной Рады после долгих проволочек проголосовал за отстранение нардепа Галины Третьяковой от участия в заседаниях Рады на пять пленарных дней поддержал это решение.

Также мы рассказывали, что думают депутаты о заявлении Галины Третьяковой и нужно ли, на их взгляд, убирать ее с поста главы Комитета. Интересно, что парламентарии выразили разные мнения на этот счет, но большинство из них не поддерживает ее. Подробнее можно почитать в отдельном материале.