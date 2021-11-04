Галина Третьякова написала в регламентный комитет Верховной Рады объяснительную записку по поводу своего издевательского сообщения, в котором она радуется смерти коллеги Антона Полякова. "Слуга народа" в записке заявила, что комитет не должен разбирать эту ситуацию "в связи с отсутствием субъекта высказываний".

Как понятно из записки Третьяковой, группа депутатов подала на нее заявление в комитет. Подписавшие заявление парламентарии (среди которых Ирина Геращенко, Нестор Шуфрич и Александр Корниенко) посчитали, что Третьякова нарушила закон о регламенте Рады.

Нардеп написала, что отрицает это.

После этого она сделала оговорку, что искренне сочувствует близким Полякова и считает необходимым установить причины его смерти. А затем после многословных ссылок на статью 52 закона о регламенте заявила, что якобы "не произносила оскорбительных слов относительно ни одного из народных депутатов Украины или депутатских фракций".

"На мой взгляд, комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины не должен принимать к рассмотрению указанное заявление в связи с отсутствием субъекта, определенного законом Украины "О регламенте Верховной Рады Украины", который имеет право на обращение относительно отстранения от участия меня на пленарном заседании. Кроме того, отсутствует объект нарушения – "произнесены оскорбительные слова". Согласно Академическому толковому словарю, произносить – это передавать голосом, произносить какие-либо слова, фразы. Также указываю на отсутствие доказательств высказывания, речи, произнесения мною оскорбительных слов (аудио-запись, стенограмма, видео-запись и т.д.)", - написала Третьякова.

То есть по ее логике жалобу на Третьякову за оскорбление должен был подавать сам умерший Поляков. А злорадные слова не считаются, так как они не произнесены вслух, а написаны в чате.

Третьякова завершила свое обращение жалобой на буллинг.

"Также прошу отметить, что при предоставлении мне права на реплику во время пленарного заседания 8 октября 2021 года, я, руководствуясь неотъемлемым правом каждого человека на свободу слова и мысли, пыталась объяснить сущность и значение написанного, что стало поводом для безосновательного возмущения, однако, выключив мой микрофон, меня лишили возможности донести мое мнения относительно написанного. Следствием описанных событий 8 октября стал политический буллинг относительно меня в медийном пространстве Украины и за ее пределами, что нанесло вред моей деловой и политической репутации, а также негативно повлияло на общее состояние моего здоровья", - заявила нардеп.

Учитывая написанное, она резюмировала, что основания для лишения ее права участвовать в пленарных заседаниях Рады отсутствуют.

Ранее "Страна" писала, что Третьякова не раскаивается в своих словах о Полякове.

Также мы сообщали, что комитет Рады решил отстранить Третьякову от пяти заседаний за злорадство по поводу смерти коллеги.