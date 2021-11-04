В пятницу, 5 ноября, Верховная Рада рассмотрит лишение народных депутатов Галины Третьяковой (фракция "Слуги народа") и Ирины Геращенко ("Европейская солидарность") права участвовать в пяти пленарных заседаниях.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Третьякову хотят наказать за то, что 8 октября во фракционном чате "Слуги народа" она со злорадством прокомментировала смерть члена депутатской группы "За майбутне" Антона Полякова. Кроме прочего она написала: "минус один враг".

После этого члены группы "За майбутне" потребовали от руководства фракции "Слуга народа" извинений за высказывания Третьяковой.

В итоге все фракции парламента подписали письмо в комитет Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.

Кроме того, главы всех фракций и групп парламента, кроме "Слуги народа", собрали подписи и обратились с призывом к председателю Рады и руководителю регламентного комитета отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Что касается Ирины Геращенко, то ее рекомендуют лишить права участия в пяти заседаниях из-за выступления в 2019 году. Тогда она сравнила народных депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками", захватившими полуостров Крым.

В октябре "Страна" рассказывала, что Третьякова абсолютно не раскаивается в своем поступке и не считает глумление над умершим коллегой чем-то зазорным.

А сегодня стало известно, что она направила в Раду объяснительную записку по поводу своего высказывания, в которой пожаловалась на травлю.