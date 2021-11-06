Сегодня утром, 6 ноября, неизвестные обклеили пленкой и предупреждающими лентами киевское кафе Nebos, которое саботирует правила карантина. Также на входе в кафе кто-то разместил надпись "биологическая опасность".

Для владельцев кафе и сотрудников такой "перформанс" стал неожиданностью. Они не знают, кто это сделал.

"То, что нам повесили, это выглядит как хулиганство. Это не здорово и не по-взрослому. Какой-то детский сад", - прокомментировала владелица заведения Ирина Богданович.

При этом кафе продолжает работать в обычном режиме.

Сама Ирина Богданович считает случившееся актом вандализма. По ее словам, "система проявляет бессилие", так как никакими проверками кафе не смогли заставить соблюдать правила карантина. Владелица кафе по прежнему считает, что не нарушает законодательство Украины, а все проверки называет незаконными.

Ранее "Страна" сообщала, что кафе "Nebos" будет давать на подпись при входе в кафе специальный документ. С понедельника, 1 ноября, когда Киев вошел в "красную" зону карантинных ограничений, клиент должен расписаться под тем, что не будет иметь никаких претензий к заведению в случае, если заболеет коронавирусом.

Помимо этого, cовладелица "Nebos" Ирина Богданович рассказала, что полиция не штрафовала их заведение за несоблюдение карантинных ограничений. Также она сообщила, что на работников заведения давили эмоционально и морально. А после разговора с юристом правоохранители ушли без подписанного протокола.