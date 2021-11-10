Сегодня, 10 ноября, в 14:00 под посольством Беларуси в Киеве участники организации "Национальное сопротивление" вышли на акцию протеста против попыток президента страны Лукашенко наполнить Польшу мигрантами.

Об этом сообщает журналист "Страны" с места события.

"Европа и так наполнена этническими бандами, но относительно чистая от этого дерьма Польша уже сегодня может получить проблему с мигрантами. Лукашенко и его хозяин Путин не остановятся ни перед чем в своем желании навязать собственные правила игры полякам в отместку за поддержку протестов в прошлом году. Поэтому им ничего не мешает после Польши повторить этот эксперимент уже с Украиной. Мы должны забыть все несогласия между нашими народами и совместно противостоять восточной левацкой, необольшевистской орде. Сегодня под ударом оказалась Польша, завтра это может повториться с Украине", - заявляют организаторы протеста.

Также участники акции высказали своё намерение помочь польским националистам пробраться с наплывом эмигрантов.

Протестующие принесли под посольством Беларуси голову свиньи, которая по их словам является напоминаем и Лукашенко.

Тем временем, и.о. федерального канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации с мигрантами на Польско-Белорусской границе. Она попросила российского лидера вмешаться в ситуацию и повлиять на Беларусь.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что соседние государства хотят устроить в Украине миграционный кризис.