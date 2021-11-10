В среду, 10 ноября, и.о. федерального канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации с мигрантами на Польско-Белорусской границе. Она попросила российского лидера вмешаться в ситуацию и повлиять на Беларусь. Об этом заявил официальный представитель Меркель Штеффан Зайберт, передает Вild.

"Канцлер подчеркнула, что инструментализация мигрантов против Европейского Союза со стороны белорусского режима была бесчеловечной и совершенно неприемлемой. Она просила президента России повлиять на режим в Минске", - сообщил Зайберт.

В Кремле озвучили ответ президента России Владимира Путина, который он дал Меркель. В официальном сообщении на сайте президента РФ говорится, что российский лидер предложил Евросоюзу решать вопрос с Минском напрямую.

"Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском", - говорится в сообщении.

Напомним, в Германии предложили направлять беженцев с польско-белорусской границы в Украину.

Как сообщалось, нелегальные мигранты, которые массово пытались пересечь белорусско-польскую границу 7 ноября, атаковали польских военнослужащих.

В понедельник, 8 ноября, огромная колонна беженцев шла вдоль трассы по территории Беларуси к границе с Польшей, которая в ближайшее время планирует построить пятиметровый стальной забор для защиты от нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось, что на белорусской границе польская армия открыла огонь по мигрантам.

Также мы рассказывали, что президент Беларуси Лукашенко допустил, что к ситуации с мигрантами на границе может подключиться Россия.