В Польше вместе с миграционным кризисом на границе с Беларусью набирает обороты внутриполитическое обострение.

Правящая право-консервативная партия "Право и справедливость" обвиняет либеральную оппозицию в слишком мягкой позиции к наплыву нелегалов.

Наиболее резко высказалась судья Конституционного трибунала Кристина Павлович от "ПиС".

"Оппозиция, на колени! Прощения просите у поляков за совместное вместе с Путиным и Лукашенко нападение на восточные границы Польской республики. Прошения просите у наших героических пограничников и их семей! На колени, предатели!", - эмоционально написала она в "Твиттере".

Как говорят эксперты, польская оппозиция мягко отнеслась к миграционному кризису, часть оппозиционеров призывают пустить мигрантов в Польшу. Власти же резко против (как это было и во время наплыва нелегалов в Европу в 2015 году, когда Варшава отказалась принимать мигрантов по квотам ЕС).

"Часть оппозиции (левые и другие политические силы) обращают внимание на европейские ценности и то, что беженцам нужно оказывать какую-то помощь. Другие говорят, что нужно принимать какие-то меры, отправлять медицинскую помощь, питание. В то же время правящая партия только набирает очки на этой ситуации, что уже породило конспирологические теории о "сговоре" Качиньского и Лукашенко, а власть, наоборот, винит в совместном с Лукашенко "заговоре" оппозицию (хотя она и выглядит очень фантастически, зная очень напряженные отношения Варшавы и Минска). Мол, это все постановка ради поднятия рейтинга правящей партии. ПиС действительно уже сплотил электорат вокруг себя за счет риторики об опасности беженцев для Польши. Коме того, внимание поляков отвлечено от конфликта Варшавы и Брюсселя", - сказал "Стране" польский журналист Мирек Адамчик.

Наш источник в политических кругах Польши говорит, что в оппозиции озабочены ростом рейтинга власти из-за миграционного кризиса.

"Ожидалось, что популярность ПиС, наоборот, упадет, но пока позиции сдает оппозиция из-за неспособности выбрать какую-то другую линию по вопросу кризиса", - говорит источник.

Об этом же говорится в статье Politico.

Про мнению издания, миграционный кризис случился в удачное время для "Права и справедливости". Еще недавно, по опросам, правящую политсилу поддерживали лишь 32% польских избирателей. Она остаётся самой популярной партией страны, однако уступает по популярности двум ведущим центристским оппозиционным партиям, взятым вместе.

Чрезвычайное положение на границе отвлекает внимание от проблем, которы раскалывают польское общество и снижают популярность "Права и справедливости", пишет издание.

Кроме того, усилия Варшавы по защите своей границы также получили решительную поддержку стран и учреждений, таких как Германия и Европейская комиссия, которые обычно конфликтуют с польским правительством, отмечает Politico.

"ПиС также использует сложившуюся ситуацию для грубых нападок на оппозицию. В частности, польские государственные СМИ, ставшие фактически рупором ПиС, обвиняют оппозицию в "поддержке мигрантов и Лукашенко", - пишет издание.