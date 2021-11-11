ООН планирует провести срочное заседание Совета безопасности из-за ситуации на границе Беларуси и Польши, где находятся тысячи беженцев.

Об этом сообщает Le Figaro.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что потрясена ситуацией на белорусско-польской границе.

"Я потрясена тем, что большое количество мигрантов и беженцев по-прежнему остаются в ужасном положении, при температуре, близкой к минусовой, на границе Беларуси и Польши", - заявила она.

Бачелет призвала принять экстренные меры, а также обеспечить доступ журналистов и юристов на территорию, где пребывают беженцы.

После этого Эстония, Франция и Ирландия призвали к экстренному заседанию Совбеза ООН. Оно должно состояться 11 ноября во второй половине дня.

Напомним, "Страна" писала о том, как кризис с мигрантами на границе с Беларусью меняет ситуацию в Польше.

Также мы разбирались, пойдут ли мигранты в наступление на Украину из Белоруссии.

Кроме того, "Страна" сообщала, что Украина усиливает меры безопасности на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.