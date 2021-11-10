На границе Белоруссии с Польшей не утихает мигрантский кризис. Причем эхо дошло уже и до Украины.

Пока несколько тысяч беженцев продолжают попытки прорваться в ЕС через Польшу, в Киеве начали наращивать тему о "миграционной угрозе" из Беларуси.

В МВД уже прямо обвинили Минск в попытке организовать в Украине миграционный кризис. Ситуацию на границе поднимут и на сегодняшнем заседании СНБО.

Разбирались, как изменилась ситуация на белорусско-польской границе и как это может коснуться Украины.

Что происходит на белорусско-польской границе

После того, как 8 ноября польские пограничники преградили догу беженцам, они разбили лагерь перед польскими заграждениями. На кадрах из лагеря беженцев видно, что они жгут костры, ночуют в палатках, спальных мешках. Делают шалаши из еловых веток и пленки. У них есть теплые вещи. В лагере много детей.

Белорусский Красный Крест подвозит к лагерю гуманитарную помощь - питьевую воду, тушенку, фрукты, одеяла.

Польские пограничники сообщили, что вечером 9 ноября из Беларуси в Польшу прорвались две группы мигрантов, которые прорвали забор. Речь шла о нескольких десятках беженцев. Некоторых из них вернули на белорусскую сторону, остальные разыскиваются.

По данным польских служб, мигранты получают питание от белорусов. У них есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костры, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы.

По оценкам польских пограничников, в непосредственной близости от границы находятся от 2 до 4 тысяч человек. Все они стремятся попасть на территорию Евросоюза.

Всего же, по данным польских спецслужб, на территории Беларуси сейчас могут находиться 12-15 тысяч мигрантов, которые прибыли в страну в последние несколько месяцев.

Беларусь же говорит, что Польша зверски обращается с мигрантами, поэтому ее должны осудить в ЕС и заставить принять мигрантов. Утром 10 ноября Госпогранкомитет Беларуси заявил, что польские пограничники зверски избили нескольких курдов из лагеря беженцев, когда те хотели прорваться, и опубликовал фото с окровавленными людьми.

"Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить предоставления статуса беженца. Судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Беларусью", - сообщили пограничники Беларуси и добавили, что всем пострадавшим оказали помощь.

Комментируя происходящее на границе, президент Александр Лукашенко обвинил Польшу в том, что она использует танки против мигрантов.

"Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами", вы меня извините. Мы с вами люди военные, мы понимаем, что такое вести войну с этими несчастными людьми на границе с Польшей, и выдвигать колонны танков. Ясно, что это или какая-то тренировка, или шантаж", - заявил Лукашенко.

Также он намекнул на поддержку России.

"Мы не задираемся, потому что мы знаем, что если допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию, а это крупнейшая ядерная держава".

Что говорят в России и ЕС

Евросоюз обвиняет Лукашенко в "намеренной переправке" мигрантов к границам в отместку за санкции, введенные ранее за разгон акций протеста в Беларуси.

Президент Польши Анджей Дуда назвал происходящее на границе "гибридной атакой" белорусских спецслужб. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий, выступая в парламенте заявил, что за действиями Лукашенко стоит Путин.

На это глава российского МИД Мария Захарова ответила, что в последние годы мигранты неоднократно прорывались в ЕС через другие страны - Турцию, Грецию и Италию, а значит заявления поляков о намеренном кризисе - это вранье.

В свою очередь министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что "поляки пока реагируют правильно" и их нельзя критиковать за обеспечение безопасности внешней границы ЕС приемлемыми способами - без применения огнестрельного оружия.

Он обвинил Беларусь в том, что она сознательно распространяет кадры с изображением мигрантов и бегущих детей на границе. А также заявил, что Германия готова оказать поддержку в защите границ. "Германия может очень быстро отправить в Польшу полицейских для оказания содействия, если Польша пожелает этого", - сказал глава МИД Германии в интервью газете Bild.

То есть, про-мигрантская риторика в Евросоюзе, которая и так в последнее время резко пошла на спад, сейчас, когда потребовалось осудить Беларусь, была совсем отброшена.

Ситуацию с мигрантами обсудили Путин и Лукашенко, после чего Путин позвонил Меркель. Он выразил обеспокоенность гуманитарными последствиями миграционного кризиса и предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Беларусью.

Однако, согласятся ли на это европейцы - неизвестно.

Могут ли мигранты пойти через Украину?

Украинские силовики не исключают, что мигранты могут развернуться и пойти к украинской границе, поэтому пограничники усиливают меры безопасности и готовятся к возможным провокациям.

В МВД уже прямо обвинили Минск в попытке организовать в Украине миграционный кризис.

"Соседние государства прибегают к гибридным технологиями "увеличения потока беженцев", прежде всего в приграничных регионах Украины с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Это позорная попытка устроить в Украине миграционный кризис", - заявил замминистра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, охрану госграницы усилят личным составом, техникой и спецсредствами, в том числе беспилотниками и служебными собаками.

Ситуацию на белорусской границе подняли и на сегодняшнем заседании СНБО. При этом накануне из Германии поступило интересное предложение по урегулированию кризиса.

Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции СДПГ (партия победившая на выборах) Нильс Шмидт в интервью немецкой медиакомпании Deutschlandfunk заявил, что неплохо было бы отправить беженцев из Беларуси в Украину, чтоб тут они ждали рассмотрения их заявок на убежище в Евросоюзе.

"Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", - сказал Шмидт.

Таким образом, Украину в этих раскладах европейцы воспринимают, как фильтр для мигрантов из Африки и Ближнего востока.

Но реальна ли "мигрантская угроза" для Украины, или же идет дежурное нагнетание антибелорусской риторики в Киеве - пока вопрос. Тем не менее, жители приграничных территорий уже готовятся к встрече с иракцами или ливийцами.

На границе Украины уже готовятся к наплыву мигрантов

В приграничных селах уже ждут потоки нелегалов.

"Наш кордон легко перейти пешком, сколько наших мотались тропками за ягодами в Беларусь. Если даже более серьезная охрана границы с Польшей не справляется, у нас вообще – "заходи не бойся, выходи не плачь", - сказал нам житель пограничного с Беларусью села Березовое Ровненской области Владимир.

В пограничных с Беларусью селах опасаются, что мигранты, как и в Беларуси, разобьют лагеря по соседству.

"На всякий случай заказал дополнительные замки на хату. Это же орда – им есть нечего, могут и обокрасть", - тревожится Галина Сех из села Шегини на Львовщине, где работает пешеходный переход с Польшей.

Другие, наоборот, уже прикидывают, сколько смогут заработать на нелегалах.

"Для многих селян и погранцов переправка мигрантов - это прибыльный бизнес. У меня сосед подсчитывает, сколько сможет заработать, у него кум пограничник, у них семейный подряд, они перебрасывают нелегалов через границу за деньги, берут около тысячи долларов с человека. "Клиентов" ищут через посредников, с которыми нужно делиться. А сейчас деньги сами плывут к ним", - рассказал нам Дмитрий из Мостиски Львовской области.

Нелегалов ведут секретными тропами и провозят машинами и автобусами с тайниками.

"Как-то наше внимание привлекли три автобуса "Неоплан". Они совершали регулярные рейсы, несмотря на то, что пассажиров там практически не было. И чтобы нам не мозолить глаза - заезжали и выезжали из Украины через разные области, - рассказывает нам офицер погранвойск в запасе Богдан Козуб. - В итоге было решено тщательно осмотреть автобусы. И вот собаки лают на корпус, что-то чуют, а никаких следов тайников нет - всюду нетронутые швы. Помогло то, что дело было зимой. Автобус простоял сутки на морозе, и его пассажиры не выдержали - сами вышли. Оказалось, что в салоне был тайник. Туда подавали воду, воздух, тепло - но только когда работал мотор. Еще два автобуса мы "щелкали" как семечки. Всего задержали примерно 50 нелегалов. Каждый платил перевозчику порядка тысячи долларов, чтобы попасть в Европу".

Отметим, что по неофициальной информации через Украину нелегально переправляется в страны ЕС каждый год тысячи мигрантов. Гораздо больше, чем через Белоруссию. Только, в отличие от белорусских властей, которые демонстративно выстраивает их в колоны и отправляют к границе, в Украине из этого никаких политических акций не делает.

Мигрантов переправляют небольшими группами лесными тропами за немалую плату местные дельцы и коррумпированные силовики. При этом в деле задействованы и "партнеры" из европейских стран, которые встречают мигрантов уже по ту сторону границы.

"Это очень большой бизнес. И потоки там такие, что несколько тысяч беженцев, которые сейчас остановили у польской границы - это детский лепет. Поэтому если эти люди теперь повернут на Украину, то многие хорошо заработают на их дальнейшей переправке в ЕС", - говорит источник в Закарпатской обладминистрации.