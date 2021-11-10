В Беларуси заявили, что мигрантов избили. Фото: gpk.gov.by

В государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что польские силовики избили курдских беженцев, которые прорвались из республики в Польшу.

Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси утром в среду, 10 ноября.

По данным белорусских пограничников, польские силовики избили четверых мужчин, курдов по национальности.

В Госпогранкомитете Беларуси, добавили, что они обнаружили пострадавших в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе. У всех четверых имеются различные травмы и следы применения физического насилия.

"Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца. Судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Беларусью", - добавили пограничники Беларуси.

Также в Госпогранкомитете Бералуси заявили, что всем пострадавшим беженцам оказали необходимую помощь.

В Беларуси заявили, что польские силовики избили курдских беженцев

Напомним, ранее сообщалось, что на белорусской границе польская армия открыла огонь по мигрантам.

Также мы рассказывали, что президент Беларуси Лукашенко допустил, что к ситуации с мигрантами на границе может подключиться Россия.

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