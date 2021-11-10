В государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что польские силовики избили курдских беженцев, которые прорвались из республики в Польшу.

Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси утром в среду, 10 ноября.

По данным белорусских пограничников, польские силовики избили четверых мужчин, курдов по национальности.

В Госпогранкомитете Беларуси, добавили, что они обнаружили пострадавших в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе. У всех четверых имеются различные травмы и следы применения физического насилия.

"Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца. Судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Беларусью", - добавили пограничники Беларуси.

Также в Госпогранкомитете Бералуси заявили, что всем пострадавшим беженцам оказали необходимую помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что на белорусской границе польская армия открыла огонь по мигрантам.

Также мы рассказывали, что президент Беларуси Лукашенко допустил, что к ситуации с мигрантами на границе может подключиться Россия.