Польское издание сообщило, что в лагере мигрантов на границе с Беларусью умер 14-летний мальчик, курд по национальности.

Об этом пишет польский веб-сайт журналистских расследований oko.press.

По данным СМИ, трагедия произошла в лагере мигрантов рядом с переходом в Кузницу.

"По словам двух мигрантов из Ирака, в среду, 10 ноября, в лагере скончался 14-летний курд. Он умер от простуды", - пишет издание.

Также на сайте добавили, что белорусские пограничники отвезли мальчика в больницу, однако его не удалось спасти.

Вместе с тем Государственный пограничный комитет Беларуси опровергает эту информацию.

"...Ночью медики пограничной службы помогли ребенку, у которого были обнаружены признаки переохлаждения. Распространенная информация о случае гибели среди беженцев не соответствует действительности", - заявили в Госпогранслужбе Беларуси.

Напомним, польские пограничники сообщили, что вечером 9 ноября из Беларуси в Польшу прорвались две группы мигрантов, которые прорвали забор. Речь шла о нескольких десятках беженцев. Некоторых из них вернули на белорусскую сторону, остальные разыскиваются.

Вместе с тем, после этого, в государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что польские силовики избили курдских беженцев, которые прорвались из республики в Польшу.

"Страна" накануне разбирались, как изменилась ситуация на белорусско-польской границе и как это может коснуться Украины.