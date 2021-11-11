В Кремле отреагировали на возможность введения санкций Евросоюза против российского авиаперевозчика "Аэрофлот", которая по мнению европейцев, задействована в перевозке беженцев с Ближнего Востока в Минск, откуда они потом идут к Польше. Спикер Кремля назвал это "безумной идеей".

"Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах... Даже если какие-то компании это делают (речь о переброске мигрантов в Беларусь - Ред.), это никоим образом не противоречит никаким нормам международным", - сообщил Песков.

Напомним, накануне появилась информация о том, что Евросоюз планирует ввести санкции против "Аэрофлота" и турецких авиалиний в начале декабря. К ним может присоединиться США и Великобритания. Они могут включать в себя запрет на полеты указанных авиакомпаний в ЕС и другие страны, которые присоединятся к санкциям.

Как сообщалось, нелегальные мигранты, которые массово пытались пересечь белорусско-польскую границу 7 ноября, атаковали польских военнослужащих.

В понедельник, 8 ноября, огромная колонна беженцев шла вдоль трассы по территории Беларуси к границе с Польшей, которая в ближайшее время планирует построить пятиметровый стальной забор для защиты от нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось, что на белорусской границе польская армия открыла огонь по мигрантам.

Также мы рассказывали, что президент Беларуси Лукашенко допустил, что к ситуации с мигрантами на границе может подключиться Россия.