Евросоюз планирует ввести санкции против Турецких авиалиний и российской компании "Аэрофлот" в качестве ответа на миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию европейского чиновника.

По мнению европейцев, эти компании задействованы в перевозке беженцев с Ближнего Востока в Минск, откуда они потом идут к Польше.

Санкции планируют ввести в начале декабря. К ним может присоединиться США и Великобритания. Они могут включать в себя запрет на полеты указанных авиакомпаний в ЕС и другие страны, которые присоединятся к санкциям.

В России отвергли все обвинения в свой адрес и заявили, что, в случае введения санкций против Аэрофлота, предпримут ответные меры против западных авиакомпаний - как в виде запрета на полеты в Россию, так и в виде запрета полетов над Россией. Последнее сделает нерентабельными практически все полеты из стран ЕС в восточную Азию (в Китай, в Японию, в Корею и т.д.)

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как кризис с мигрантами на границе с Беларусью меняет ситуацию в Польше.

Также сообщалось, что Украина усилит охрану границы с Беларусью.