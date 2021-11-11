Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беженцам на польско-белорусской границе уже второй день пытаются перебросить боеприпасы, причем в основном оружие идет из Донбасса.

Об этом сообщает "Белта".

"У нас очень опасная наметилась там (на границе - Ред.) тенденция. Я это предполагал. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет (мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему) с Донбасса", - сказал Лукашенко.

Оружие, по словам главы государства, идет для того, чтобы устроить провокации и столкнуть пограничников и военнослужащих одной страны с защитниками другой.

"Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. А курды - это вояки. И когда они (польская сторона - Ред.) их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация - и военный конфликт", - считает Лукашенко.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как кризис с мигрантами на границе с Беларусью меняет ситуацию в Польше.

Напомним, в Германии предложили направлять беженцев с польско-белорусской границы в Украину.