Белорусский телеканал "Беларусь 1" обнародовал сюжет об американце, который якобы участвовал в попытке захватить Капитолий, а после попросил убежища на территории Беларуси.

Об этом пишет издание Zerkalo.

Главным героем сюжета стал Эван Ньюман, уроженец Калифорнии. У мужчины двое детей, он занимается бизнесом по производству сумок. Его подозревают в нападении, сопротивлении, препятствии полиции, вторжении в здание Капитолия.

Ньюман заявил, что в Америке его обвиняют по шести делам.

"И я думаю, что все они являются уголовными преступлениями. Уголовное преступление – это очень серьезное обвинение. Оно означает, что вы причинили кому-то или почему-то вред. Я не считаю, что я совершил какое-то преступление, одно из обвинений было очень досадным. Утверждается, что я ударил полицейского офицера. У этого нет никаких оснований", - пояснил Ньюман.

По словам мужчины, ФБР внесло его в список самых разыскиваемых преступников. Впрочем, на сайте ФБР найти какую-либо информацию о Ньюмане не удалось.

Ньюман добавил, что после этого "начал прятаться, ездить по Америке от одной точки к другой", а затем якобы по рекомендации адвоката решил уехать в Европу, чтобы выиграть время.

Как сообщил телеканал, в Беларусь американец попал 15 августа, когда его задержали пограничники во время перехода границы из Украины - в нашей стране он прожил четыре месяца. До этого мужчина жил в Италии и Швейцарии.

Ньюман заявил, что на территории Украины его начало преследовать СБУ. Вследствие чего он решил пересечь границу и просить убежища у белорусских властей. Пограничники Беларуси задержали его 15 октября при пересечении границы.

Напомним, 6 января, в день утверждения победы Джо Байдена на выборах США сторонники Трампа устроили массовые беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых захватили Капитолий. Заседания обеих палат Конгресса были приостановлены на несколько часов. В ходе штурма здания погибли люди.

Также мы сообщали, что один из самых ярких участников протеста, "рогатый монстр" Джейк Анджели даст показания против экс-президента Дональда Трампа.