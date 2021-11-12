В течение ближайшего месяца Украина планирует провести учения территориальной обороны у границ с Беларусью.

Об этом глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил в эфире передачи "Право на власть".

По его словам, сейчас уже определены 10 участков границы, на которых может происходить подход мигрантов. Их планируют усилить в первую очередь, направив туда пограничников, Нацгвардию и полицию. Кроме того, по словам Монастырского, на заседании СНБО в среду обсуждалось возможное привлечение отрядов территориальной обороны.

"Министр обороны и президент поддержали идею проведения в этих областях учений по территориальной обороне. Я поручил полиции поднять все общественные формирования на этих территориях. Эти люди должны быть созваны на учения, которые должны пройти в течение ближайшего месяца возле белорусской границы", - сказал Монастырский.

Напомним, на границу с Беларусью отправляют дежурить 8500 украинских силовиков. Речь о 3 тысячах военнослужащих ГНСУ; 3,5 тысячах – НГУ и 2 тысячах – Нацполиции. Привлекут и авиацию МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу.

Также мы писали о том, что Евросоюз планирует обсудить с Беларусью возвращение мигрантов на родину через аэропорт Гродно.