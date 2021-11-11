Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой подключить стратегическую авиацию к дежурству на границах Беларуси и Союзного государства.

Об этом сообщает Белта со ссылкой на сегодняшнее совещание правительства Беларуси в Минске.

"Как я вчера заметил, они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами", - заявил Лукашенко.

Кроме того, он также заявил, что за границами Прибалтики, Польши и Украины должны следить военные Беларуси и РФ. к

"Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо - Прибалтика, Польша и Украина - должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят. Россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию", - сказал Александр Лукашенко.

Также Глава Республики сообщил о том, что Польша посылает Беларуси угрозы о том, что может закрыть границы своего государства.

"Польша нас пугает, что закроет границу, пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться", - ответил Лукашенко.

Кроме того, он заявил, что полякам следует хорошо подумать, прежде чем грозить Беларуси новыми санкциями и закрытием границ, и пригрозил перекрыть транзит газа в Европу.

"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем", - подытожил президент Беларуси.

Напомним, ранее мы писали о том, что во вторник, 9 ноября, из Беларуси в Польшу прорвались две большие группы мигрантов из тех, которые обустроили лагерь у границы. Они прорвали забор. По информации польских пограничников, речь о нескольких десятках беженцев.

Уже сегодня ситуация крайне обострилась, Александр Лукашенко заявил, что беженцам на польско-белорусской границе уже второй день пытаются перебросить боеприпасы, причем в основном оружие идет из Донбасса. Кроме того, стало известно о первой смерти в лагере мигрантов. По данным польского издания умер 14-летний мальчик, курд по национальности.