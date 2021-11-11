Министр внутренних дел Денис Монастырский во время рабочего визита в Волынскую область проверил состояние охраны госграницы с Республикой Беларусь и места дислокации дополнительных сил МВД, где расположены подразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции. Он принял решение, что границу с Беларусью будут охранять дополнительно 8,5 тысяч военных, пограничников, нацгвардейцев и полицейских.

Об этом сообщили в Телеграм-канале МВД Украины.

"Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских. Эта мощная группировка будет состоять из: 3 тысяч военнослужащих ГНСУ; 3,5 тысячи – НГУ и 2 тысячи – Нацполиции. Чередовать также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу", - заявил Денис Монастырский.

Такие действия, согласно мнению министра внутренних дел Дениса Монастырского, "позволят сдержать нелегальных мигрантов".

"Однако для комплексного решения проблемы есть только один выход - строительство надежной современной интеллектуальной границы", - приводит слова Монастырского пресс-служба МВД.

"Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд. грн. Эти средства будут выделены из бюджета", – подытожил Монастырский.

Напомним, ранее "Страна" информировала о том, что в среду, 10 ноября, на заседании Совета национальной безопасности Украины обсудили ситуацию на белорусской границе и решили усилить охрану. К охране границы Украины с республикой привлекут силы территориальной обороны. Тогда Монастырский заявил, что в скором времени привлекут подразделения территориальной обороны в приграничных областях, для того, чтобы провести проверку и обучить взаимодействию, подготовиться к разным вероятным сценариям в случае проникновения нелегальных мигрантов на территорию Украины.