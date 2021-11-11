Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию на границе с Беларусью, где собрались тысячи мигрантов, "новым типом войны".

Об этом глава польского правительства написал на своей странице в Facebook, в четверг, 11 ноября.

"То, с чем мы имеем дело - это новый тип войны. Это война, в которой мирное население и СМИ являются боеприпасами. Но хотя правила борьбы изменились, одно остается неизменным - мера безопасности - готовность защищать Республику, защищать ее границы и суверенитет", - говорится в сообщении Моравецкого.

Напомним, ситуация с мигрантами на границе накаляется. В частности, днем ранее две большие группы мигрантов прорвались из Беларуси в Польшу.

После этого сообщалось, что мигранты обустроили лагерь у польско-белорусской границы. Беженцев охраняют тысячи солдат.

Кроме того, пограничники Беларуси заявили, что польские силовики жестоко избили курдских беженцев и опубликовали соответствующие фото и видео.

Между тем, сегодня польское издание сообщило о первой смерти в лагере мигрантов. По их данным, от простуды умер 14-летний курд. При этом в государственном пограничном комитете Беларуси опровергают эту информацию.

Подробнее о том, что происходит на белорусско-польской границе ранее рассказывала "Страна" в отдельном материале.