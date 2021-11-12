США, Великобритания и страны ЕС в Совете Безопасности ООН заявили, что ответственность за миграционный кризис на границе с Польшей несет Беларусь, и осудили его.

Об этом со ссылкой на их совместное заявление по итогам закрытых консультаций в Совбезе ООН пишет ТАСС.

Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США наряду с Албанией выступили с "осуждением организованной инструментализации людей, чьи жизни и благополучие поставлены под угрозу", как они считают, "в политических интересах Беларуси".

По мнению вышеперечисленных стран, Минск преследует цель "дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушения прав человека внутри самой" Беларуси.

В связи с этим стороны выступили за введение очередного пакета санкций против властей республики. Также упомянутые члены СБ ООН призвали Минск обеспечить мигрантам необходимую защиту и помощь.

Напомним, в ближайшее время Украина проведет на границе с Беларусью учения теробороны.

Также мы писали о том, что Евросоюз планирует обсудить с Беларусью возвращение мигрантов на родину через аэропорт Гродно.