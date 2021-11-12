В Совбезе ООН обвинили Беларусь в миграционном кризисе
США, Великобритания и страны ЕС в Совете Безопасности ООН заявили, что ответственность за миграционный кризис на границе с Польшей несет Беларусь, и осудили его.
Об этом со ссылкой на их совместное заявление по итогам закрытых консультаций в Совбезе ООН пишет ТАСС.
Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США наряду с Албанией выступили с "осуждением организованной инструментализации людей, чьи жизни и благополучие поставлены под угрозу", как они считают, "в политических интересах Беларуси".
По мнению вышеперечисленных стран, Минск преследует цель "дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушения прав человека внутри самой" Беларуси.
В связи с этим стороны выступили за введение очередного пакета санкций против властей республики. Также упомянутые члены СБ ООН призвали Минск обеспечить мигрантам необходимую защиту и помощь.
Напомним, в ближайшее время Украина проведет на границе с Беларусью учения теробороны.
Также мы писали о том, что Евросоюз планирует обсудить с Беларусью возвращение мигрантов на родину через аэропорт Гродно.