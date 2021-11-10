В МИД Украины отреагировали на заявление министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, который признал аннексированный Крым российской территорией.

Спикер МИД Украины Олег Николенко пригрозил Минску "непоправимыми последствиями" в случае признания российского статуса Крыма.

"Исходим из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах. Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма по территории России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Надеемся, что в Минске отдают себе отчет в этом аспекте и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права", - написал в соцсети Николенко.

При этом он не уточнил, какие последствия ждут Беларусь.

Напомним, Украина в десятки раз нарастила импорт электроэнергии из Беларуси.

Ранее "Страна" писала о том, что думают нардепы об обращении Украины за энергопомощью к Беларуси.

Также мы сообщали, что под посольством Беларуси в Киеве националисты провели митинг из-за мигрантов на границе с Польшей.