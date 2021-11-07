Президента Беларуси Александра Лукашенко готовы принять в Севастополе, сообщил "ТАСС".

"Ждем всегда. С большим удовольствием", - сказал "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Уточним, что накануне Лукашенко пожаловался Путину, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю Дня народного единства. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что у главы Беларуси есть действующее приглашение посетить Крым.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей аннексированного Крыма с Днем народного единства, который сегодня отмечают в России. Также он заявил о готовности посетить полуостров. Свои поздравления он высказал по видеосвязи, участвуя в заседании Высшего государственного совета России и Беларуси.

Также "Страна" писала, что 4 ноября официально был дан старт полному перезапуску Союзного государства России и Беларуси. Состоялся Высший госсовет, в рамках которого Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 28 программ по интеграции: от гармонизации экономических, налоговых, таможенных, оборонных сфер до создания единого рынка газа, нефти и электроэнергии.