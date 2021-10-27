В приложении Apple Music for Artists (приложение для музыкантов, позволяющее смотреть статистику по прослушиванию треков в Apple Music), в котором изобразили карту России с Крымом, исправили изображения.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook в среду, 27 октября.

"Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым - это Украина", - сказано в сообщении.

Напомним, недавно пользователи соцсетей обнаружили, что в приложении Apple Music for Artists на карте Украина изображена без Крыма, а полуостров отнесли к территории России.

Также сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины дало поручению посольству в США обратиться к компании Apple иразобраться с этим вопросом.

Ранее "Страна" писала, как на сайте "Еврейский Киев" показали карту Украины без Крыма. После этого под публикацией начали появляться анисемитские комментарии.