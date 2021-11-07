Компания BlaBlaCar запустила рекламу в Google, где использовали карту Украины без Крыма. На это обратил внимание один из пользователей, после чего за ошибку извинились, а ошибку обещали исправить.

"А это ок такую рекламу в Google получать BlaBlaCar, а чей Крым? Интересно, что еще никто об этом не говорил", - возмутился Александр Остапа на своей странице в Facebook.

Позже он дописал сообщение, в котором размещено извинение от представителей BlaBlaCar.

"Добрый день, Александр. Спасибо за тег. Это ошибка, мы оперативно выясним, откуда вообще эта реклама могла появиться. Естественно, украинский офис BlaBlaCar никогда бы не сделал такую рекламу, это противоречит позиции нашей компании", - ответили пользователю.

Как писала "Страна", во всем мире периодически публикуют карту Украины без Крыма, например, The Economist, The New York Times, Всемирный банк и другие.

Нацсовет по ТВ инициировал проверку канала "1+1" за карту Украины без Крыма, показанную в новостях. А в компании "Метро" заявили, что дневник без Крыма на прилавок подбросило извне третье лицо.