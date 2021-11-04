Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей аннексированного Крыма с Днем народного единства, который сегодня отмечают в России. Также он заявил о готовности посетить аннексированный полуостров. Свои поздравления он высказал по видеосвязи, участвуя в заседании Высшего государственного совета России и Беларуси.

"...Пожелать им (крымчанам - Ред.) крепкого здоровья и мужества в это непростое время. Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена", - заявил Лукашенко.

Также белорусский лидер пожаловался, что его российский коллега Владимир Путин не взял его с собой в Крым.

"Хочу членам Высшего совета пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым, а там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет, что там сделано, по дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал, меня с собой не пригласил. С такой жалобой выступаю", - добавил Лукашенко.

В ответ на это Путин заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который еще ни разу не был в Крыму после его аннексии.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский ввел санкции против организаторов крымских выборов в Госдуму, байкера Хирурга и СИЗО в Симферополе.

Также мы сообщали, что в Украине разработают для жителей Крыма и Донбасса "инструмент" для связи с госорганами.