Во Дворце независимости в Минске, где часто проходят экскурсии и выставки, был выставлен автомат президента Белоруссии Александра Лукашенко, с которым Глава республики прилетел в свою резиденцию 23 августа 2020 года, где на тот период времени проходили массовые протесты.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Пул первого".

"Пул уже знает, где в следующую экскурсию по Дворцу будет очередь из желающих сделать фото на память", - говорится в сообщени.

Помимо автомата, который президент Белоруссии держал в руках летая на вертолете 23 августа 2020 года, во время протестов в Беларусии, в экспозиции также представлена картина, где изображены Александр Лукашенко с младшим сыном Николем с оружием на фоне этого же Дворца независимости.

Кроме того, в на выставке также были выставлены форма ОМОНа, две металлические статуэтки (одна из них названа "скульптурой от спецназа") и белорусский государственный флаг с фотографией Лукашенко и надписью "За Батьку".

Экспонаты на выставке во Дворце независимости в Минске

Напомним, 23 августа 2020 гола протестующие в центре столицы Белоруссии под крики "трибунал" вплотную приблизились к резиденции Главы Республики Александра Лукашенко. который встретил митингующих с автоматом в руках. В это время сам Лукашенко прилетел в свою резиденцию с оружием в руках.

Отметим, что автомат, с котором шел Лукашенко, был не заряжен, так как в него не был вставлен магазин.

Позже президент Беларуси рассказал, чем аргументирован его полет на вертолете с автоматом в руках. По словам главы государства, он хотел лично увидеть, что происходит на митинге, а также "Я показал, что я на месте и не трус, не боюсь", - подытожил Лукашенко.

Кроме того, "Страна" также сообщала о том, что по требованию Лукашенко Министерство здравоохранения республики отменило обязательный масочный режим.