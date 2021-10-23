В Беларуси по требованию Лукашенко отменили обязательное ношение масок
По требованию президента Беларуси Александра Лукашенко Министерство здравоохранения республики отменило обязательный масочный режим.
Соответствующее постановление от 20 октября № 111 опубликовано на правовом интернет-портале страны.
Обязательный масочный режим белорусский Минздрав ввел 9 октября. А 19 октября решение раскритиковал Лукашенко, назвав его "давлением на людей".
"По маскам, защитным средствам, всякому дистанцированию и вакцинации я высказался. Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей", - заявил глава республики.
В результате ведомство изменило позицию.
"Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен", - сообщили в Минздраве.
Также в министерстве добавили, что отменено применение административной ответственности к физическим лицам за неиспользование масок на объектах всех форм собственности и в общественном транспорте. Однако все же призвали в свете сложившейся эпидемиологической ситуации "использовать средства защиты органов дыхания при посещении объектов и организаций".
Ранее "Страна" сообщала, что американский лидер Джо Байден с супругой нарушили масочный режим в ресторане Вашингтона.
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