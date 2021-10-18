Президент США Джо Байден, который привился третьей дозой вакцины от коронавируса, вместе с супругой Джилл нарушили требование мэра города Вашингтон, согласно которому люди обязаны носить защитные медицинские маски в помещениях, вне зависимости от наличия прививок от коронавируса.

На днях президента с супругой сняли на камеру, когда они зашли внутрь одного вашингтонского ресторана без масок. Об этом сообщает телеканал Fox.

На видео Байдены проходят по залу вашингтонского ресторана без масок в окружении охраны президента и сотрудников заведения с масками на лицах. При этом Байден несет медицинскую маску в руках.

По данным телеканала, за нарушение заведениями требования мэра полагаются разного рода санкции, от штрафов до лишения лицензии. Однако, согласно исполнительному указу мэра города, его положения не распространяются на "людей из федерального правительства, в то время как эти люди находятся при исполнении служебных обязанностей".

Другие американские СМИ пишут, что в ресторане отеля Байдены отмечали годовщину помолвки.

Напомним, в сентябре на встрече Байдена с Зеленским оба президента были в черных масках. На совместных фото Зеленского и Байдена президенты сняли маски.

Как сообщала "Страна", в апреле Джо Байден не мог найти маску в собственном кармане. Этот момент удалось снять журналистам во время выступления американского лидера в штате Джорджия. Во время мероприятия на сцену к американскому лидеру поднялись два сенатора-демократа от штата. В этот момент Байден начал искать средство защиты: несколько раз пересмотрел папку с бумагами, проверил трибуну и даже подключил к поиску жену Джилл. "Ищу свою маску, у меня проблемы", - отметил полностью вакцинированный президент собравшимся, чем вызвал одобрительные возгласы.

Сотрудник Секретной службы принес президенту новую маску, но в ту же секунду Байден нашел потерю в кармане собственных брюк. На поиски ему потребовалось 40 секунд.