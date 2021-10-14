В Польше 33-летняя гражданка Украины вышла из себя после просьбы водителя автобуса надеть медицинскую маску и сорвала злость на транспортном средстве. Инцидент произошел на автовокзале в городе Груец, что в Мазовецком воеводстве.

Об этом сообщает сайт Yavp.pl со ссылкой на местную полицию.

Женщина намеревалась сесть в рейсовый автобус без маски. Водитель сделал ей замечание и призвал надеть средство защиты. Когда она отказалась и зашла в салон без маски, он потребовал выйти на улицу. После этого украинка стала вести себя крайне агрессивно. Она выбежала из салона и принялась колотить ногами по кузову автобуса, оставляя на нем вмятины и царапины.

На место происшествия вызвали полицию, которая задержала впавшую в неистовство женщину и забрала ее в участок.

В участке гражданке Украины предъявили обвинение в умышленном повреждении чужого имущества. Владелец автобуса оценил ущерб в 2000 злотых (около 13 500 гривен). Украинке грозит уголовная ответственность вплоть до тюремного заключения.

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