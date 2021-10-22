Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мысль, что ковид может оказаться лекарством от онкологии. Он обратил внимание, что статистика онкозаболеваний за период пандемии в Беларуси снизилась.

"Ковид не только придавил грипп, не болеют люди гриппом практически, но и онкологи подозревают, что онкология значительно упала. Не потому что люди не обращаются, а что-то вот происходит такое. Поэтому дай бог, чтобы ковид был лекарством от онкологических заболеваний", - сказал Лукашенко

Позже Лукашенко раскритиковал СМИ, которые приняли цитату за чистую монету:

"Но я же не говорю, что Covid лечит онкологию. "Вот такие факты. И дай бог, чтобы это было", - так было сказано. И каждый цепляется… Ладно там американцы, европейцы, но в России ну столько умных появилось: "Ах, президент не специалист, он говорит, что Covid лечит онкологию". Но я же так не говорю. Цепляются ко всему", - сказал Лукашенко на совещании с правительством.

Ранее "Страна" писала л том, что в Украине второй день подряд фиксируют ковидные антирекорды. За последние сутки почти 24 000 зараженных и 614 смертей.

Также мы сообщали, что по прогнозу Радуцкого, пик коронавируса в Украине начнется меньше чем через месяц, а спад только в следующем году.