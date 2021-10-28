Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон обвинил семью президента Беларуси Александра Лукашенко в организованной торговле людьми.

По его словам, родственники политика целенаправленно организуют поездки мигрантов, прибывающих в Беларусь, к ее границам со странами Евросоюза. Бон выразил уверенность, что цель белорусской стороны - ослабить и разобщить ЕС, сообщает DW.

Президент Беларуси хочет заманить Европейский союз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает собственные принципы, считает представитель МИД Франции. Клеман Бон призвал действовать решительно и гуманно в ситуации на польско-белорусской границе.

С похожим заявлением 18 октября выступил МИД Германии. Там Лукашенко назвали "главой сети перевозчиков нелегальных мигрантов".

После чего лидеры стран ЕС согласовали пакет новых санкций против правительства Беларусь из-за ситуации с мигрантами.

Серьезное обострение на фоне растущего наплыва нелегалов из Ближнего Востока сложилось и на литовско-белорусской границе. Поток мигрантов-нелегалов через Беларусь в Литву резко вырос после ужесточения санкций ЕС против Минска. Александр Лукашенко предупредил, что Минск не намерен сдерживать поток нелегалов.