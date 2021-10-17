Посол Франции в Беларуси Николя де Буйан де Лакост покинул Минск по требованию местных властей.

Об этом сообщает в Твиттере агентство AFP.

"Посол Франции в Беларуси Николя де Буйан де Лакост покинул страну после того, как Минск попросил его сделать это до понедельника", - говорится в записи Твиттера AFP.

Николя де Лакост стал послом Франции в Беларуси в 2020 году. В сентябре прошлого года он не присутствовал на вручении верительных грамот Александру Лукашенко. А 8 декабря вручил их копии министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.

Советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка уверен, что посла попросили уехать именно по этой причине.

"Сегодня еще один европейский дипломат - посол Франции Николя де Лакост был принужден режимом покинуть Минск. Посол не вручал Лукашенко верительные грамоты и открыто высказывался о нарушениях прав человека.

Спасибо, уважаемый посол, за солидарность и принципиальную позицию", - написал Вячорка.

Ранее "Страна" сообщала, что в Беларуси Телеграм-канал Тихановской признали экстремистским, а его подписчикам пригрозили ответственностью.

Между тем в "Слуге народа" недавно заявили, что война с Беларусью становится более вероятной, чем прямое вторжение Российской Федерации на территорию Украины.