В МВД Беларуси сообщили, что личности практически всех наиболее активных подписчиков белорусских экстремистских Telegram-каналов, за подписку на которых могут сажать до 7 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале в четверг, 14 октября.

По заявлению пресс-службы МВД, деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов практически завершена. Продолжается документирование всех размещаемых в мессенджерах и соцсетях сообщений, побуждающих к экстремистской деятельности, а также других действий интернет-пользователей по созданию протестной активности.

МВД Беларуси сообщает о выявлении наиболее активных пользователей экстремистских каналов и чатов. Источник: Telegram/МВД Беларуси

Ранее "Страна" информировала, что в Беларуси будут сажать в тюрьму за подписки на запрещенные Telegram-каналы. Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Отметим, что последними в республике объявили популярный ресурс Tut.by, NEXTA и другие (всего их насчитывают около двухсот).

Также мы сообщали, что в Беларуси заблокировали доступ к сайту издания "Комсомольская правда в Беларуси". Такое решение было принято Министерством информации республики.