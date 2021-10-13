В Беларуси будут привлекать к уголовной ответственности подписчиков Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими. Отметим, что последними в республике объявили популярный ресурс Tut.by, NEXTA и другие(всего их насчитывают около двухсот).

Об этом сообщает Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Беларуси в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, Совет министров Беларуси, во вторник, 12 октября, принял постановление "о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма". Это значит, что за подписку на экстремистские Telegram-каналы, которые в республике такими признаны, будут привлекать к уголовной ответственности.

Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, что Центральный суд Минска признал Телеграм-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами. Такое решение принято в связи с содержанием видеороликов, призывов и публикаций как от имени самой редакции канала, так и подписчиков с признаками экстремистской деятельности. Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков.

Кроме того, уже ранее сообщалось, что в суде анонсировали наказание для тех, у кого в соцсети Telegram найдут подписку на канал NEXTA.