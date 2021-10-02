Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна превратится в единую военную базу с Россией в случае, если перед страной появится внешняя угроза. Об этом он сказал в интервью CNN.

Так, сейчас на территории Беларуси, по его словам, нет ни одной военной базы других стран кроме двух баз России.

"Это база с советских времен, в Советском Союзе была построена, для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая - база связи, посредством которой российские Вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы", - сказал он.

Также Лукашенко уточнил, что на указанных базах служит около 30-40 человек.

"Если нужно, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей (имеющая ввиду западные страны - Ред.) агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать", - добавил он.

Напомним, в ходе этого же интервью Лукашенко отказался обсуждать с американским журналистом ситуацию с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. По его словам, оппозиционные силы республики финансируют западные страны.

Также "Страна" сообщала, что слухи о вхождении Беларуси в состав Российской Федерации Лукашенко назвал "выдумкой коллективного Запада".