Установление Литвой ограничительного забора на границе с Белоруссией потребует приобретения еще 300 км колючей проволоки с острыми лезвиями.

Об этом сообщает МВД балтийской республики.

"Для перекрытия самых проблемных участков границы предстоит закупить 300 км колючей проволоки", - говорится в сообщении ведомства.

"В настоящее время мы располагаем 556 км концертины, из них 306 км было закуплено, 250 км поступило в дар от Словении, Украины и Эстонии", - уточнило МВД. Уже натянуто 46 км колючей проволоки.

Общая протяженность литовско-белорусской границы составляет почти 680 км. На границе Вильнюсом решено построить четырехметровое заграждение из металлической стержневой сетки. Поверх нее натянут колючую проволоку. Также перед самим забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

Предварительная стоимость работ составляет 152 млн евро. При этом проект придется финансировать за государственный счет. Литва надеялась получить на эти цели ассигнования от Евросоюза, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров.

В последние месяцы в Литве наблюдается всплеск незаконной миграции. Пограничники задержали около 1500 человек, перешедших границу Литвы из Беларуси, большинство из них - из Ближнего Востока и Африки. Официальные лица Литвы заявляют, что за всплеском нелегальной миграции стоит правительство Беларуси. Президент республики Александр Лукашенко это опровергает.

Позже из-за потока нелегалов Литва предложила ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

В середине августа из Украины в Литву отправился первый транш гуманитарной помощи для обеспечения безопасности - более 38 тонн груза. Это первый этап помощи из трех, который Киев оказал Литве.