Власти Литвы намерены передать Украине около 490 бронежилетов на общую стоимость в 617,8 тысячи евро.

Об этом сообщает LRT.

"Министерством обороны подготовлен проект постановления правительства, согласно которому Украине безвозмездно будет передано 490 бронежилетов и столько же баллистических поясов", - говорится в сообщении.

Известно, что помимо бронежилетов также будут переданы баллистические пояса стоимостью 59,3 тысячи евро. По информации журналистов, подготовка амуниции прошла в ответ на просьбу от украинской стороны.

Напомним, в конце июля на сайте президента Украины появился указ, в котором говорилось о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки, необходимой для обустройства границы с Беларусью в связи с обострившейся ситуацией из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Также "Страна" писала, что строительство забора на границе Литвы и Беларуси началось со средины сентября. Известно, что процесс будет проходить в два этапа. Всего заграждением планируют защитить около 500 км границы.

Известно, что на территорию Литвы приходится 1 070 км границ Шенгенской зоны. Они совпадают с внешними границами Евросоюза, в том числе около 680 км - с Беларусью.