В Беларуси решением суда Telegram-канал бывшей кандидатки в президенты страны и оппозиционерки Светланы Тихановской признали экстремистским.

Об этом сообщает Telegram-канал ГУБОП Беларуси в пятницу, 15 октября.

По сообщению ГУБОП Беларуси, судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Telegram-канал "Светлана Тихановская" признан экстремистскими материалами.

Официальный Telegram-канал Тихановской имеет более 98 тысяч подписчиков. В нем, помимо прочего, публикуются заявления самой Светланы Тихановской и новости о работе ее штаба.

Белорусские силовики заявили, что согласно новому постановлению "о противодействии экстремизму и реабилитации насилия", уголовная ответственность грозит уже за факт подписки на Telegram-каналы и чаты, объявленные экстремистскими.

Ранее "Страна" сообщала, что ранее в Беларуси решили сажать в тюрьму за подписки на запрещенные Telegram-каналы, максимальный срок за это - до 7 лет лишения свободны.

Также мы писали, что в Беларуси сообщили, что установили личности подписчиков запрещенных телеграм-каналов.