В Беларуси Telegram-канал Тихановской признали экстремистским, а его подписчикам пригрозили ответственностью
В Беларуси решением суда Telegram-канал бывшей кандидатки в президенты страны и оппозиционерки Светланы Тихановской признали экстремистским.
Об этом сообщает Telegram-канал ГУБОП Беларуси в пятницу, 15 октября.
По сообщению ГУБОП Беларуси, судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Telegram-канал "Светлана Тихановская" признан экстремистскими материалами.
Официальный Telegram-канал Тихановской имеет более 98 тысяч подписчиков. В нем, помимо прочего, публикуются заявления самой Светланы Тихановской и новости о работе ее штаба.
Белорусские силовики заявили, что согласно новому постановлению "о противодействии экстремизму и реабилитации насилия", уголовная ответственность грозит уже за факт подписки на Telegram-каналы и чаты, объявленные экстремистскими.
Ранее "Страна" сообщала, что ранее в Беларуси решили сажать в тюрьму за подписки на запрещенные Telegram-каналы, максимальный срок за это - до 7 лет лишения свободны.
Также мы писали, что в Беларуси сообщили, что установили личности подписчиков запрещенных телеграм-каналов.