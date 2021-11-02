Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против России. В список попали и люди, которые участвовали в организации выборов в Госдуму в Крыму.

Об этом говорится в указах №556, №557, №556, №559 президента, обнародованных на сайте главы государства.

"Постановляю ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указах.

Согласно четырем указам, санкции введены против 140 физических и 50 юридических лиц.

В списке представители судов и силовых структур, которых Украина считает причастными к давлению на крымских татар:

Алексей Козырев - "член Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым"; Анастасия Супряга - "старший прокурор отдела государственных обвинений прокуратуры Республики Крым"; Ирина Кагитина - "судья Киевского районного суда Симферополя"; Алексей Тихопой - "судья Киевского районного суда Симферополя"; Андрей Гиба - "начальник следственного отдела УФСБ России по Крыму и Севастополю"; Роман Сапрунов - судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Санкции также распространяются на российских бизнесментов Александра Щеглова, Андрея, Сергея и Ивана Шнайдеров, Андрея Вейкулайнена, которые пытались запустить в Украине сеть супермаркетов MERE.

Санкции ввели и против "губернатора" Севастополя Михаила Развозжаева, лидера байкеров из "Ночных волков" Александра "Хирурга" Залдостанова и экс-главы "ЦИК ДНР" Романа Лягина.

Также в санкционных списках 120 человек, участвовавших в проведении российских выборов в Крыму.

Кроме того, попало под санкции крымское СИЗО номер 1.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, жители "ЛДНР" с российскими паспортами 17 сентября приняли участие в выборах в Госдуму. Голосование прошло в режиме онлайн на территории "республик" и очно в Ростовской области. "Страна" рассказывала подробности и публиковала фотоотчеты из социальных сетей.

После этого Верховная Рада не признала выборы в Госдуму России.

В свою очередь, Зеленский потребовал от ЕС наложить санкции на организаторов выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе.

А после СНБО ввел санкции против 237 человек, участвовавших в организации выборов в Госдуму на Донбассе и в Крыму.