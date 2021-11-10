Глава МИД Беларуси Владимир Макей назвал аннексированный в 2014 году Крым частью России. Он предложил "исходить из реального положения вещей".

Об этом передает РИА Новости.



"Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого",- сказал он.

На днях президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю Дня народного единства. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что у главы Беларуси есть действующее приглашение посетить Крым.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей Крыма с Днем народного единства, который сегодня отмечают в России. Также он заявил о готовности посетить полуостров. Свои поздравления он высказал по видеосвязи, участвуя в заседании Высшего государственного совета России и Беларуси.

Также "Страна" писала, что 4 ноября официально был дан старт полному перезапуску Союзного государства России и Беларуси. Состоялся Высший госсовет, в рамках которого Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 28 программ по интеграции: от гармонизации экономических, налоговых, таможенных, оборонных сфер до создания единого рынка газа, нефти и электроэнергии.