В Крыму выступили с предложением, что следует поставить в витрины, где располагалось скифское золото.

Советник главы Крыма Олег Крючков предложил разместить в музеях Крыма таблички с надписями: "Украдено Украиной в Амстердаме".

"Крымская коллекция скифского золота была фактически украдена у крымчан. Поэтому логично на каждую пустую витрину, где могли бы экспонироваться наши артефакты, в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая положить табличку: "Украдено Украиной в Амстердаме", - сказал "РИА Новости" Крючков и добавил, что культурные ценности рано или поздно вернутся в Крым.

Коллекцию скифского золота из четырех музеев полуострова, около двух тысяч артефактов, вывезли на выставку в Амстердам в начале февраля 2014-го. В августе того же года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения судьи или соглашения между сторонами.

Стороны соглашения не достигли. По прошествии семи лет Апелляционный суд Амстердама во вторник, 26 октября 2021 года, постановил передать скифское золото Украине.

В России заявили, что планируют обжаловать решение суда. Москва считает, что вердикт означает грубейшее нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию.