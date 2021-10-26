Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств решил передать "скифское золото" из крымских музеев Украине.

В Киеве уже поприветствовали эту победу, заявив, что следующим, что вернет Украина - это сам Крым.

Однако точка пока не поставлена, ведь в Москве собираются зайти на третий круг судебной тяжбы и подать кассационную жалобу. Поэтому еще неизвестно, сколько золото будет оставаться в Голландии.

Разбирались в эпопее с крымскими экспонатами.

Что такое "скифское золото"?

Это украшения и церемониальные предметы, оружие из золота и драгоценностей, найденные в скифских захоронениях. И хранившиеся в музеях Крыма до его вхождения в состав России.

Среди экспонатов есть весьма ценные. Например, золотой шлем скифского воина, датированный IV в. до нашей эры. Его нашли в 1988-м году в Передериевой Могиле в Донецкой области. Вес шлема 600 грамм. На нем вытеснено и отчеканено изображение сражение скифских воинов.

Золотой шлем VI век до нашей эры

Меч с золотой рукояткой в золотых ножнах. Он был найден в 1971 году в Крыму, в кургане "Толстая Могила" возле Орджоникидзе. На рукоятке и ножнах выгравированы рисунки со сценами схватки животных.

Скифский меч с ножнами

Среди украшений, например, была золотая гривна, которую носили на шее. Ее украшают фигурки грифонов.

Шейная гривна

В Ногайчинском кургане возле села Червонное в Крыму нашли такую застежку в виде дельфина, изготовленную из золота, бронзы и горного хрусталя.

Фибула (застежка) в виде дельфина

Кроме золотых украшений есть еще скульптуры, посуда, погребальный инвентарь, изделия из керамики. Причем не только изготовленные скифами, ведь Крым был местом, где сходились дороги "шелкового пути" из Азии и продолжались в древнюю Грецию, Египет и Рим. Например, одними из ценнейших экспонатов называют японские деревянные шкатулки.

Японская деревянная шкатулка. Фото: ТАСС

Примерная стоимость экспонатов оценивается в сумму свыше 100 миллионов долларов.

Семь лет судебных тяжб

Сам спор возник в 2014-м году. Незадолго до присоединения Крыма к России украинские музеи передали более 500 экспонатов для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря".

Ее организаторами стали специалисты Боннского университета Германии музея Бонна и Крымский филиал Института археологии НАН Украины. Это было первое такое музейное событие в Европе, столь полно демонстрирующее богатство древнего Крыма.

В 2013-м году выставка со "скифским золотом" проходила в немецком городе Бонн. А в начале 2014 года - перекочевала в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме.

Когда пришло время возвращать скифское золото, возникла дилемма. Негласное музейное правило гласит, что ценности должны оставаться частью коллекции, с другой стороны - политическая обстановка изменилась.

Киевский музей получил свои экспонаты в 2014-м году. С четырьмя крымскими музеями не спешили. Тогда они потребовали вернуть им коллекцию через суд.

Иск в отношении местного университета подали в Окружной суд Амстердама. Одной из сторон в судебном разбирательстве, которое затянулось на семь лет, стала Украина.

В 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о возвращении экспонатов в Украину. В МИД Украины назвали его подтверждением позиции о непризнании аннексии Крыма Россией.

В российском Минкульте назвали это решение противоречащим морали и музейной этике, поскольку "ценности не могут быть в отрыве от того места, где их нашли и где они всегда находились".

В 2017 году Россия подала апелляцию. В 2019 году начались слушания. Решение должны были принять в августе 2021 года, но процесс затянулся.

За время судебной тяжбы Украина потратила миллионы гривен на услуги юристов. Кроме того, Нидерланды выставили счет на более чем сотню тысяч евро за хранение экспонатов.

Вернут ли Украине эту коллекцию после решения суда?

26 октября Апелляционный суд Амстердама объявил решение о судьбе "скифского золота". Древнюю коллекцию постановили отправить в Украину.

Суд посчитал, что хотя объекты происходят из Крыма, они являются частью наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году.

После вынесения решения спорные экспонаты останутся в Нидерландах еще минимум на три месяца, в течение которых возможно обжалование этого решения в суде высшей инстанции.

После решения голландского суда Владимир Зеленский заявил, что вслед за "скифским золотом" Украина вернет и Крым. Такая запись появилась в его Twitter-аккаунте.

"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама. "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Министерства иностранных дел Украины, Министерства юстиции и Министерства культуры и информационной за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - прокомментировал украинский президент.

Отметим, что нарратив о "возвращении своего" Зеленский стал использовать по каждому поводу, связанному с какой-либо "перемогой". Последний раз он высказывался в том же духе по поводу победы боксера Александра Усика.

В России заявили, что собираются обжаловать решение о возврате "скифского золота" Украине и подадут кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов. Об этом сообщил замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при президенте РФ Александр Молохов.

Он назвал решение Апелляционного суда неправовым и таким, которое носит политизированный характер.

"Вступление в силу этого решения означает грубейшее нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию. Возврат коллекции в Украину противоречит базовым принципам межмузейного обмена, правилам сохранения археологических находок с неразрывной связью с той местностью, откуда они происходят", - заявил представитель России.

Ориентировочно кассационный суд может затянуться еще на год. А пока в российской блогосфере пишут, что не возвращая сокровища в крымский музей, Нидерланды сами не признают Крым территорией Украины.