4 ноября официально был дан старт полному перезапуску Союзного государства России и Беларуси.

Состоялся Высший госсовет, в рамках которого Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 28 программ по интеграции: от гармонизации экономических, налоговых, таможенных, оборонных сфер до создания единого рынка газа, нефти и электроэнергии.

Москва также фактически открывает Минску свой огромный рынок государственных закупок.

Документы президенты визировали не очно в Минске, а дистанционно. Глава Кремля предпочел в этот день посетить Севастополь. Что было крайне символическим шагом с точки зрения Дня национального единства, который отмечался в России.

То есть единство уже не только внутри России, но и с Крымом, и с Беларусью (Лукашенко, кстати, вчера прямо сказал, что готов приехать в Крым), а дальше, возможно, и с кем-то еще.

Что все это означает для Украины - разбирается "Страна".

Какие 28 программ подписали Путин и Лукашенко

4 ноября состоялся Госсовет Союзного государства. В состав органа входят президенты, премьер-министры и руководители палат парламентов обеих стран.

На протяжении последних лет Путин и Лукашенко много раз встречались - согласовывали дорожные карты. К консенсусу им удалось прийти только в сентябре. Резко ускорился этот процесс после попытки свержения Бацьки в 2020 году и пришедшего вслед за этим понимания, что на Западе Минску больше ловить нечего.

В итоге вчера президенты утвердили 28 интеграционных программ. Полный список их публикуем ниже, а на наиболее значимых остановимся подробнее.

До 1 декабря 2023 года государства подпишут соглашение о едином рынке газа.

Как именно он будет работать, должно стать известно уже будущим летом. Пока же зафиксировано, что цена на газ для Беларуси в 2022 года сохранится на прежнем уровне - 128,5 долларов за тысячу кубометров без индексации на инфляцию. Это 7-8 раз ниже, чем газ сейчас стоит на спотовом рынке в Европе.

В ближайшей перспективе будет объединен рынок нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии. Оба эти пункта закрепят международными договорами.

Не исключено, что Украина после этого больше не сможет закупать через белорусские компании российский бензин. Что касается электричества - его Беларусь и Россия уже отказались продавать Киеву, что можно назвать первыми косвенными последствиями ремейка Союзного государства.

Среди программ есть много таких, которые посвящены торговле: гармонизация таможенного законодательства, интеграция систем маркировки, общий ветеринарный и фитосанитарных контроль, единая аграрная политика, единые правила доступа к госзаказу.

То есть белорусские компании смогут подавать заявки на участие в тендерах - начиная от ремонта дорог и заканчивая поставкой продуктов для питания в школах.

Последний момент также очень важен - российский госзаказ огромен, и это с одной стороны даст белорусской экономике серьезный стимул для роста. С другой - усилит влияние на нее со стороны России (так же, как американское правительство контролирует частные корпорации через оборонные заказы).

Все перечисленное сводится к ликвидации торговых и налоговых барьеров между Беларусью и Россией. Сегодня на российских прилавках нет дефицита белорусского продовольствия. Но эти сыры и прочая молочка, мясо и колбасы стоят ощутимо дороже местной продукции. Все потому, что белорусские производители тратят большие деньги, чтобы попасть на российский рынок.

За отсутствием преград-пошлин-контролей товары "Сделано в Беларуси" станут в России значительно конкурентнее.

Способствовать этому будет интеграция платежных систем платежных карт и быстрых платежей, унификация бухгалтерского учета, формирование единой аграрной политики и единые правила по защите прав потребителей.

В рамках подписания 28 программ президенты ударили по рукам об общей макроэкономической политике и интеграции платежных систем. Впрочем, единую валюту вводить пока не будут.

Еще один важный - особенно для Украины - момент: принятие общей военной доктрины Союзного государства. Деталей ее не приводится, но Лукашенко несколько раз повторил, что юго-западная граница теперь "надежно защищена". То есть речь, конечно, об Украине.

Полная версия заседания Госсовета 4 ноября 2021:

Место имеет значение

4 ноября в России отмечался государственный День народного единства. Под этот праздник из подписания 28 интеграционных программ Кремль мог организовать едва ли не событие года. И, судя по тому, что на этой дате последние два месяца настаивал Лукашенко, именно так Бацька и планировал.

Кремль же до последнего не подтверждал визит Путина в Минск (и перенести подписание на свою территорию тоже не предлагал). Пресс-секретарь российского президента заявлял, что формат подписания 28 программ определит эпидемиологическая ситуация.

И, по итогу, Москва запросила подписание 28 интеграционных программ по видеосвязи.

При этом сам президент РФ решил отправиться 4 ноября в Севастополь. Сделав намек на то, что новое объединение России с Беларусью - это только начало для более масштабных процессов на постсоветском пространстве.

Также крымский вояж Путина стал поводом для Лукашенко заявить, что хочет поехать в Крым через Россию - поскольку Украина закрыла авиасообщение. То есть прозвучал еще один намек - на шаг в сторону признания Белоруссией полуострова российским.

Что означает подписание программ для Украины?

Учитывая, что Путин принимал участие в заседании Госсовета из Крыма - да еще и в день национального единства России - символизм получился понятным.

Кремль как бы показывает, что единство он здесь рассматривает как воссоединение в рамках бывшего СССР на неких новых основаниях. Сперва с Крымом, потом с Беларусью, а дальше - кто еще знает, с кем.

Причем опять же показательно, что все эти "объединительные" процессы начинают резко активизироваться после усиления внешнего давления. К ситуации с Крымом привела поддержка Западом украинского Майдана - а после аналогичного процесса в Беларуси пошло в рост Союзное государство.

Пока основная интеграция идет в экономической и военной компоненте без ослабления политического суверенитета Минска. Хотя не совсем понятно, что будет после того, как в феврале там поменяют конституцию и ограничат власть президента, а главное - сроки, на которые он может избираться.

На данный момент нет ответа на вопрос, будет ли Лукашенко после изменения Конституции вновь баллотироваться на пост главы государства по окончанию своего нынешнего срока или же уйдет на покой. Скорее всего, впрочем, по новой Конституции Бацька сможет править еще два президентских срока через "обнуление" своих предыдущих каденций. Но воспользуется ли этим правом Лукашенко на следующих выборах - пока вопрос.

Но в любом случае, программы по реинтеграции будут выполняться продолжительное время и к тому времени спаяют Россию и Беларусь в еще более монолитную структуру, которая вряд ли будет разрушена даже в случае ухода Лукашенко со своего поста. Причем скорее всего политический суверенитет Минска будет сохранен. Что является ключевым моментом.

Если эта модель начнет давать эффект - она станет первым примером успешной реинтеграции на постсоветском пространстве. И элиты других бывших союзных республик будут понимать, что повторения опыта СССР с жестким диктатом из Москвы не будет - если они тоже решатся на этот эксперимент.

Резоны, по которым он может быть реализован в других странах СНГ те же, что и у белорусов: доступ к дорожающим энергоресурсам, которые побили рекорды стоимости в этом году, и рынкам сбыта.

Ни того, ни другого Запад предложить не может. К тому же у многих перед глазами примеры Украины и Грузии, которые попали в орбиту Запада и нарвались на войны, территориальные потери и резкий спад экономик вследствие потери российских рынков.

Если же посмотреть на последствия, которые могут наступить здесь и сейчас - то мы скорее всего получим еще более унифицированную политику Москвы и Минска в отношении Украины.

Решения о том, поставлять ли Киеву бензин, дизельное топливо, электричество и другие необходимые товары будут приниматься более централизованно. Что закрывает для Украины многие возможности для маневра.

Второе важное последствие - прозвучавший вчера намек на то, что Лукашенко может признать Крым российским. Не факт, что де-юре, но фактически Бацька начнет посещать полуостров через Россию и откроет туда авиасообщение (тем более, что белорусский госперевозчик уже и так под санкциями - в том числе украинскими).

Третий пласт проблем для Украины - это история с постоянными угрозами войны с Россией, которые часто повторяются украинскими властями. Теперь, когда к фактическим трем тысячам километров границы с Россией добавится тысяча километров белорусского кордона, Украина оказывается в гигантском "полуокружении" с юга, востока, севера и запада.

А учитывая, что власти Украины продолжают прежнюю линию в отношениях с РФ, бравируют закупками вооружения и приглашают "в гости" НАТО, понятно, что и белорусско-российский альянс будет развивать военные возможности, направленные на Украину.

И таких возможностей у Минска и Москвы откровенно больше, чем у Киева, который в НАТО не берут и масштабную военную помощь не оказывают.