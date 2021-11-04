Россия готова отправить на МКС белорусского космонавта. Вопрос уже обсудили с "Роскосмосом", осталось лишь согласовать все детали.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в Севастополе, участвуя по видеосвязи в заседании Высшего государственного совета России и Беларуси, передает Интерфакс.

"Хотел бы также напомнить о высказанном белорусской стороной предложении о возможном включении в состав экипажа Международной космической станции белорусского космонавта", - сказал Путин.

По словам Путина, накануне он обсуждал этот вопрос с руководством "Роскосмоса".

"Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем. Надо только согласовать детали. Они есть, и они несложные для того, чтобы быть согласованными", - добавил президент РФ.

Напомним, Путин в четверг приехал в аннексированный Крым, чтобы отметить День народного единства.

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