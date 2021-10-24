Космонавты Роскосмоса, которые устроили уборку на МКС после того, как ее покинули российские киноактеры, рассказали, что не дали ничего сломать на станции актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко во время их пребывания на станции.

Об этом сообщил космонавт Олег Новицкий в фильме "Вызов. Первые в космосе" на Первом канале.

По его словам, космонавтам приходилось оберегать и "киноэкипаж", и станцию.

"Мы не позволили [ничего сломать]. Попытки были: все-таки человек, резко попавший [на МКС] и начавший работать очень активно, естественно, требует большей заботы о себе, чем просто космонавт, попавший на станцию, который постепенно проходит адаптацию, постепенно вливается в работу", - сказал Новицкий.

Напомним, ранее пережившая орбитальный полет актриса Юлия Пересильд рассказала о своих впечатлениях. По словам Юлии, после возвращения из космоса она чувствует себя хорошо, хотя не совсем привычно. "Будто организм не очень пока понимает, как так получилось. Это состояние как будто противоположное невесомости. Если в невесомости ты чувствуешь себя пушинкой, то здесь все очень тяжелое: голова тяжелая, руки, ноги. Все немножко кружится", - призналась Пересильд.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем Россия отправила в космос актеров для съемок кино.